Хеврон, Палестина, 18 марта, 2017, 03:32 — ИА Регнум. Во время подавления беспорядков на Западном берегу реки Иордан израильские солдаты Армии обороны убили 16-летнего палестинца. Это произошло, когда военные открыли стрельбу по протестующим. Пуля попала в юношу. Об этом в пятницу, 17 марта, стало известно из сообщения Девятого канала израильского телевидения.

Военные Израиля

Палестинцы участвовали в акциях протеста на территории Западного берега, занятого Израилем. Протестующие забрасывали бутылками с зажигательной смесью проезжавшие мимо автомобили с израильскими номерами.

В ответ военные открыли по палестинцам огонь. В результате военнослужащие застрелили 16-летнего жителя лагеря беженцев Эль-Аруб, который располагается на западном берегу Иордана. Как передает телеканал, еще один палестинский протестующий получил тяжелое огнестрельное ранение. В настоящее время представители вооруженных сил Израиля проверяют информацию о гибели подростка в ходе подавления беспорядков.