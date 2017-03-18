Нейпьидо, 18 марта, 2017, 03:24 — ИА Регнум. Заявление Совета Безопасности ООН по ситуации в Мьянме было заблокировано. Сделано это было благодаря Китаю при поддержке России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова представителя Великобритании Мэттью Райкрофта.

Мьянма

Издание отмечается, что именно Великобритания предложила выступить с заявление по поводу ситуации в Мьянме. Райкрофт заявил позднее, что Лондон вынес на обсуждение в ООН «применение элементов давления». Однако прийти к соглашению сторонам не удалось.

Совбез ООН планировал озвучить свое мнение по поводу возобновлением боевых действий в некоторых частях в Мьянме. СБ ООН, помимо прочего, должен был выразить обеспокоенность этими событиями, а также подчеркнуть необходимость оказания гуманитарной помощи всем пострадавшим районам.

Как ранее писало ИА REGNUM, после того, как в октябре 2016 года неизвестные атаковали три пограничных поста на северо-западе Мьянмы, правительственные войска вошли в пограничный штат Ракхайн. В результате в штате начались столкновения с мусульманским меньшинством.

В начале марта этого года официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан заявил, что около 20 тыс. мирных жителей Мьянмы покинули свои дома и бежали в Китай в поисках убежища. Китайские власти, в свою очередь, оказывают всю необходимую помощь беженцам.

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