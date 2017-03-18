Пекин, 18 марта, 2017, 03:23 — ИА Регнум. Свыше четырех миллионов представителей этнических меньшинств в восьми автономных районах и провинциях Китая были выведены из нищеты в 2016 году, передает 18 марта газета Global Times со ссылкой на форум по борьбе с нищетой, прошедший в Институте национальностей Китая днем ранее.

Рыбаки. Гуанси, Китай

Общее число бедных во Внутренней Монголии, Нинся-Хуэйском автономном районе, Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибетском автономном районе, Гуанси-Чжуанском автономном районе и провинциях Гйчжоу, Юньнань и Цинхай снизилось до 14,1 млн человек в 2016 году в сравнении с 18,1 млн в 2015 году.

Согласно данным Инициативной группы Госсовета по развитию и борьбе с нищетой, центральное правительство потратило порядка 28 млрд юаней на преодоление нищеты в восьми регионах страны в прошлом году.

Президент школы экономики при Университете национальностей Китая заявил, что этнические регионы являются самыми бедными в стране и нуждаются в большей целевой помощи.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что Китай намерен усилить борьбу с бедностью в 2017 году. При этом, еще осенью 2016 года пресс-канцелярия Госсовета КНР выпустила Белую книгу, посвященную борьбе с бедностью, в которой сообщается, что более чем 30 лет китайских реформ позволили 700 миллионам китайцев побороть бедность.

Читайте также: Китай усилит борьбу с бедностью в 2017 году

Активная политика Китая на искоренение нищеты и заострение государственного внимания к этой проблеме привела к тому, что в 2016 году был перевыполнен годовой план по выведения населения из состояния нищеты.

Читайте также: Китай перевыполнил план по борьбе с нищетой в 2016 году

Стоит также отметить, что Поднебесная планирует к 2020 году вступить в лагерь стран со средним достатком населения, в связи с чем с 2016 по 2020 годы она должна выводить из бедности не менее 10 млн человек ежегодно. На конец 2016 года всего в стране 45 млн человек продолжают влачить нищенское существование.