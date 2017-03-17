Таллин, 18 марта, 2017, 02:49 — ИА Регнум. В пятницу, 17 марта, в Эстонию прибыла первая группа британских военнослужащих, она войдет в батальон НАТО. Вскоре ожидается прибытие военных и из других стран, а также боевой техники. Об этом сообщили Силы обороны Эстонии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Не бойся

Отмечается, что в Эстонию прибыла группа британских военных численностью в 130 человек. Самолет с ними совершил посадку на аэродроме Эмари. Там их уже ждал министр обороны прибалтийской страны Маргус Цахкна. Прибывшие военные будут размещена на базе Тапа.

Цахкна заявил, что участие в батальоне Североатлантического альянса военных из Великобритании, Франции и Дании является «четким сигналом единства альянса».

Напомним, что, несмотря на то, что НАТО заявляет о своем миролюбии, в прошлом году на саммите альянса в Варшаве было принято решение о наращивании контингента НАТО в Прибалтике и Польше. Сообщалось, что в 2017 году в Латвии, Литве и Эстонии, а также в Польше будут размещены многонациональные батальоны НАТО. Фактически прямо у границ России. Тогда генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что отношения с Москвой будут основываться «на обороне и диалоге».

В Эстонии командовать подразделениями будут британские военнослужащие. Как ранее говорил премьер-министр прибалтийской страны Юри Ратас, в мае завершится развертывание батальона НАТО.

20 марта Эстония ожидает прибытия еще 50 военных из Франции. Позднее к батальону подключатся новые группы солдат и офицеров из Великобритании и Франции. Ожидается также прибытие военной техники: танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок.