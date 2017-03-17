Москва, 18 марта, 2017, 02:24 — ИА Регнум. В России необходимо ввести общие школьные учебники по русскому языку, литературе и истории, потому что сегодня часто разобраться в огромном количестве различной литературе почти невозможно. С таким предложением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Общества русской словесности.

Кирилл и Мефодий. Миниатюра из Радзивилловской летописи. XV век

Он обратил внимание на то, что нет каких-либо результатов экспертизы всей школьной литературы по основным гуманитарным предметам, которые бы помогли родителям сделать выбор пользу тех или иных учебников. Также патриарх подчеркнул, что нет никаких конституционных и законодательных ограничений, чтобы не создать общий учебник русского языка, литературы и общий учебник по истории.

«Это фундаментальные вещи», — заявил священнослужитель.

Кроме того, он предложил создать общую концепцию государственной языковой политики России. Дело в том, что сегодня, по словам патриарха, в стране по этому поводу нет единой нормативно-правовой базы.

В пятницу, 17 марта, в Патриарших палатах храма Христа Спасителя состоялось очередное заседание президиума Общества русской словесности. Общество было создано в марте прошлого года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Председатель организации — патриарх Кирилл.

Напомним, что в 2013 году на заседании Совета по межнациональным отношениям Владимир Путин выступил с инициативой по созданию линейки единых учебников истории для средней школы. С точки зрения главы РФ, содержание единых учебников не должно толковаться двояко, они также должны быть выверены стилистически. Однако в августе 2014 года министерство образования и науки России отказалось от идеи ввести в школах единый учебник истории. Вместо него ведомство запланировало разработать единый историко-культурный стандарт, на основе которого будут разработаны новые пособия.