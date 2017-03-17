Шанхай, Китай, 18 марта, 2017, 02:22 — ИА Регнум. Известная американская компания Apple построит еще два научно-исследовательских и опытно-конструкторских центра в Шанхае и Сучжоу следом за уже заявленными центрами в Пекине и Шэньчжэне, сообщает 17 марта информационное агентство «Синьхуа».

Connie Ma Apple Store в Шанхае

Apple намерена вложить 3,5 млрд юаней (порядка 500 млрд долл. США) в два новых центра, говорится в официальном заявлении на сайте компании, опубликованном в пятницу, 17 марта.

Растущие инженерные и операционные группы компании в Китае будут заняты сотрудничеством с местными партнерами, передает «Синьхуа».

Исследовательские и конструкторские центры будут привлекать выпускников ведущих китайских вузов, включая Пекинский университет, Университет Цинхуа и Шанхайский университета транспорта, поскольку компания сотрудничает с этими учебными заведениями в рамках программ стажировки.

Расширяя свои исследовательские и конструкторские центры в Китае, компания рассчитывает на совместную работу с местными партнерами и учебными заведениями, заявил старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения компании Apple Дэн Риччио.

Шанхай еще в 2014 году решил стать мировым научно-исследовательским и опытно-конструкторским центром, в то время как китайская провинция Сучжоу также является привлекательным местом для иностранных предприятий по созданию подобного рода центров, передает агентство.

Напомним, ранее стало известно о планах компании открыть исследовательский центр в китайском Шэньчжэне, который должен быть запущен в эксплуатацию уже в текущем году.

Стоит также отметить, что и китайские фирмы активно развивают исследовательские и конструкторские центры в стране. Так, владелец крупных китайских брендов OPPO и Vivo компания BBK Electronics LTD планирует выделить порядка 4,75 млрд юаней в строительство центров в городе Дунгуань провинции Гуаньдун.

Читайте также: Apple построит центр исследований и разработок в КНР