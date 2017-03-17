Братислава, 18 марта, 2017, 02:16 — ИА Регнум. Концепция «многоскоростной Европы» — угроза для Европейского союза: она может разбить ЕС. Вместо того, чтобы еще активнее объединяться, страны объединения лишь начнут дифференцироваться. Об этом в пятницу, 17 марта, журналистам «на полях» Конференции глав парламентов стран ЕС в Риме заявил глава словацкого парламента Андрей Данко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Он обратил внимание на то, что уже само предложение о «многоскоростной Европе» заставило некоторые государства ЕС забеспокоиться. Дело в том, что они просто не смогут выдержать большие скорости.

По словам Данко, Словакия первая из стран Вышеградской четверки, в которую входят, помимо Словакии, Польша, Чехия и Венгрия, перешла на евро. Это глава парламента назвал «счастьем Словакии». Такой быстрый переход на новую валюту связан с тем, что страна заранее была готова к вступлению в Шенген, и она может энергично реагировать на развитие Европейского союза.

«Но понятно, что многоскоростной Евросоюз именно реформе ЕС мало чем может помочь», — сказал Данко.

Он отметил, что сразу же, как между странами ЕС начнут появляться существенные различия, в Словакии начнутся проблемы. Главным образом речь идет о социальной сфере, так как, по словам главы парламента, имеется предположение о том, что социальную систему «может забрать Евросоюз».

Напомним, что 1 марта Европейская Комиссия представила так называемую «Белую книгу». В ней описаны пять возможных вариантов развития ЕС без Великобритании, которая в результате референдума, прошедшего летом 2016 года, — должна будет выйти из состава ЕС. Предложенные сценарии предусматривают также и концепцию «многоскоростной Европы». Она предполагает, что страны с более развитой экономикой будут быстрее интегрироваться в Евросоюз по сравнению с другими членами объединения. Последним не дают это сделать в относительно короткие сроки политические и финансовые факторы. Окончательное одобрение или отвержение концепции будет решено 25 марта на саммите ЕС в Риме.