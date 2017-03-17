Чанша, Китай, 18 марта, 2017, 01:42 — ИА Регнум. В провинции Хунань в центральной части Китая зарегистрировано пять случаев заражения вирусом птичьего гриппа штамма H7N9 за прошедшую неделю, два из которых были смертельными, передает 17 марта информационное агентство «Синьхуа».

Ken Marshall Чанша, Китай

Торговля живой птицей будет запрещена на три недели в столице провинции Хунань городе Чанша из-за опасения по поводу распространения вируса птичьего гриппа. Все рынки, где продается птица, будут очищены и дезинфицированы.

Всего 24 случая заражения птичьим гриппом и пять смертей от опасного вируса было зафиксировано в провинции Хунань в феврале. Согласно Государственному комитету по делам здравоохранения и планового деторождения, всего 79 человек умерло по всей стране в январе текущего года от вируса H7N9.

Напомним, что недавно стало известно также о четырех новых случая заражения вирусом в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.

Впервые случаи заражения людей птичьим гриппом в Китае были зарегистрированы в 2013 году. С тех пор вирус набирает обороты, ежегодно увеличивая печальную статистику смертности.