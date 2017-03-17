Наньнин, Китай, 18 марта, 2017, 01:42 — ИА Регнум. Еще четыре случая заражения вирусом птичьего гриппа штамма H7N9 зарегистрировано в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. В итоге, количество заразившихся в регионе в этом году достигло 17 человек, передает 17 марта агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

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Новые случаи заражения были зарегистрированы 15 и 16 марта. Все пациенты — жители городов Хэчи и Лючжоу. В настоящий момент они проходят лечение в госпитале, сообщает местный Комитет по делам здравоохранения и планового деторождения.

Также сообщается о четырех смертях от опасного заболевания в этом году в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новом зафиксированном случае заражения вирусом H7N9 в провинции Гуйчжоу.