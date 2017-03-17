Пекин, 18 марта, 2017, 01:08 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты новых послов в Китае из восьми стран в здании Дома народных собраний, передает 17 марта информационное агентство «Синьхуа».

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Китайский лидер принял верительные грамоты новых послов Израиля, Ирака, Ямайки, Танзании, Словакии, Филиппин, Таиланда и Канады. Си поприветствовал дипломатов в их новом статусе и попросил послов передать его приветствие лидерам и народам их стран. Он заявил, что китайское правительство будет поддерживать их работу, направленную на укрепление народной дружбы и развитие связей с Китаем.

Си оценил дружественные связи с вышеуказанными странами, добавив, что Китай готов к повышению политического доверия с ними, наращивая устойчивое развитие в разных сферах культуры и усиливая сотрудничество по глобальным проблемам.

Послы поздравили Китай с успехом прошедших в этом году «двух сессий» и поприветствовали достижения в развитии Китая, равно как и его роль в глобальных отношениях.

Они передали приветствия от лидеров их стран председателю Си, добавив, что их страны высоко ценят отношения с Китаем и желают принять участие продвигаемой им инициативе «Нового шелкового пути», передает агентство.

Напомним, что Ранее глава КНР назначил четырех новых послов в Сомали, Мавритании, Канаде и Хорватии.