Нью-Йорк, США, 18 марта, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Организация объединенных наций не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о нанесении авиаудара по мечети в Сирии. Как в пятницу, 17 марта, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, организация самостоятельно не может проверить эти данные и сделать вывод о том, кто ответственен за произошедшее.

yetdark Ракеты AGM-114 Hellfire

По словам Дюжаррика, у ООН нет «никакой возможности» проверить, что произошло в районе аль-Джины в сирийском Алеппо. Представитель генерального секретаря подтвердил, что ООН проинформирована о случившемся.

«ООН также не имеет никакой возможности узнать, кто несет ответственность», — отметил Стефан Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что по мечети в районе аль-Джины был нанесен авиаудар. В результате жертвами произошедшего, как отмечалось, стали 42 человека. Большая часть из них — мирные жители.

Позднее Центральное командование США заявило, что американские военные действительно совершили авиаудар рядом с мечетью в сирийской провинции Алеппо. Однако, по словам представителя командования Джона Томаса, мечеть стоит, поскольку удар был совершен по зданию, которое располагается в 15 метрах от нее, где встречались боевики.

ИА REGNUM передавало, что официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков говорил, что первую информацию о гибели людей в селе в результате авиаудара опубликовала «Сирийская сеть по правам человека». Потом европейские СМИ публиковали эти данные, намекая на причастность авиации России или Сирии.

Однако, подчеркнул Конашенков, была сделана фотография фрагмента американской ракеты AGM-114 Hellfire в сирийской деревне Аль-Джуна. Теперь у Вашингтона не осталось шансов на отмалчивание или продавливание антироссийской риторики. Так, Минобороны РФ ожидает разъяснений у международной коалиции.