«Вильярреал» проиграл аутсайдеру чемпионата
Мадрид, 18 марта, 2017, 00:36 — ИА Регнум. 17 марта на стадионе «Гран-Канария» был разыгран матч 28-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Гранада» и «Вильярреал». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «насридов».
В дебюте матча ганский диспетчер Кевин-Принс Боатенг открыл счет в матче ударом головы после подачи испанского левого латераля Дани Кастельяно — 1:0.
Статистика матча («Гранада"/"Вильярреал»)
Удары 18/8
Удары в створ 9/3
Владение 62%/38%
Фолы 14/11
На данный момент «грана» идет на 18-й строчке с 22-мя очками. «Желтая субмарина» осталась на 5-й позиции с 48-ю очками.
Составы на матч:
«Лас-Пальмас»: Лисоайн, Симон, Лемос, Бигас, Кастельяно, Гомес, Меса, Виера, Боатенг, Гарсия, Пласерес.
«Вильярреал»: Фернандес, Марио, Мусаккио, Руис, Коста, Дос Сантос, Тригерос, Кастильехо, Сориано, Сориано, Сансоне.
Главный арбитр матча: Иньяки Биканди Гарридо.
Предупреждения: Мусаккио — 23, Сансоне — 23, Виера — 70, Лемос — 74, Коста — 76, Лисоайн — 90.
Удаления: Руис — 19.
Голы: Боатенг 10 — 1:0.