Мадрид, 18 марта, 2017, 00:36 — ИА Регнум. 17 марта на стадионе «Гран-Канария» был разыгран матч 28-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Гранада» и «Вильярреал». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «насридов».

Villarrealcf.es «Гранада» vs «Вильярреал» — 1:00

В дебюте матча ганский диспетчер Кевин-Принс Боатенг открыл счет в матче ударом головы после подачи испанского левого латераля Дани Кастельяно — 1:0.

Статистика матча («Гранада"/"Вильярреал»)

Удары 18/8

Удары в створ 9/3

Владение 62%/38%

Фолы 14/11

На данный момент «грана» идет на 18-й строчке с 22-мя очками. «Желтая субмарина» осталась на 5-й позиции с 48-ю очками.

Составы на матч:

«Лас-Пальмас»: Лисоайн, Симон, Лемос, Бигас, Кастельяно, Гомес, Меса, Виера, Боатенг, Гарсия, Пласерес.

«Вильярреал»: Фернандес, Марио, Мусаккио, Руис, Коста, Дос Сантос, Тригерос, Кастильехо, Сориано, Сориано, Сансоне.

Главный арбитр матча: Иньяки Биканди Гарридо.

Предупреждения: Мусаккио — 23, Сансоне — 23, Виера — 70, Лемос — 74, Коста — 76, Лисоайн — 90.

Удаления: Руис — 19.

Голы: Боатенг 10 — 1:0.