Москва, 18 марта, 2017, 00:29 — ИА Регнум. По итогам февраля 2017 года продажи автомобилей Lada в Евросоюзе выросли на 42,7%. Такие данные представлены Ассоциацией европейских производителей автомобилей (АСЕА). Число проданных автомобилей составило всего 344 экземпляра.

Lada.ru Предприятие «АвтоВАЗ»

Российские СМИ отметили успех марки, сделав акцент на том, что Lada сумела обогнать бренд Chevrolet на рынке Европейского союза. Однако необходимо учитывать, что продажи марки Chevrolet в феврале 2017 года на территории ЕС, согласно статистике, равны нулю — компания уже давно шла к сворачиванию продаж на территории Евросоюза.

Марка Chevrolet реализует автомобили на территории Европейской ассоциации свободной торговли, и там продажи бренда составили 140 автомобилей, то есть такое количество машин было продано в Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейне. Автомобили производства «АвтоВАЗ» на территории ЕС и ЕАСТ были реализованы в объеме 344 автомобиля, то есть на 2 экземпляра больше, чем просто на территории Европейского союза.

Таким образом, данные показатели вызваны не столько высокой популярностью российской марки, хотя рост продаж действительно наблюдается, сколько решение концерна General Motors, которому принадлежит Chevrolet, покинуть рынок Европы.

Еще четыре года назад заместитель председателя совета директоров GM Стив Гирски заявил, что компания планирует постепенный уход бренда Chevrolet с европейского рынка. Тогда, в 2013 году, доля Chevrolet на европейском рынке сократилась на 17% и в результате составила всего 1%. В GM и приняли решения продвигать в Европе только бренды Opel и Vauxhall, которые на тот момент вместе занимали более 6% рынка. Но в марте 2017 года, концерн и вовсе решил уйти из Европы, продав подразделения Opel и Vauxhall концерну PSA Group (Peugeot, Citroen).

Французский автоконцерн путём слияния с Opel увеличит собственную долю рынка в Европе до 16% и займёт второе место в регионе после Volkswagen Group.

Что касается российской марки, то увеличить объем продаж на европейском рынке ей позволил экспорт новинки — Lada Vesta, которая в России была представлена в феврале 2016 года. С 2017 года модель продается в Германии, Венгрии и Болгарии.

По заявлениям представителей автопроизводителя, в этом году «АвтоВАЗ» намерен увеличить экспорт на 50%. Так, уже в этом году компания планирует поставить тестовую партию из примерно 300 автомобилей Lada на Кубу.

Основной экспортный поток автомобилей марки Lada направлен в страны СНГ.