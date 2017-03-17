Берлин, 18 марта, 2017, 00:33 — ИА Регнум. Германия опасается, что предвыборная кампания в стране не обойдется без «вмешательства России». Так, глава федеральной разведывательной службы страны (BND) Бруно Каль заявил, что Берлин должен, по крайней мере, ожидать, что такое может произойти. Об этом Каль сказал в интервью еженедельнику Spiegel.

Бундестаг

Глава BND отметил, что в прошлом году, помимо Германии, и другие регионы Европы уже испытали на себе якобы вмешательства России в предвыборные кампании. По словам Бруно Каля, сервера немецкого бундестага могли быть атакованы «под российским влиянием».

Такое заявление глава немецкой разведки сделал, несмотря на то, что ранее был опубликован доклад самого BND и Федерального ведомства по защите Конституции, в котором говорилось, что у разведки нет доказательств того, что Россия причастна к кибератакам в Германии. Каль сказал, что выводы, представленные в документе, не окончательны.

Разрыв между свидетельствами и судебными доказательствами очень мал. А миссия разведведомств состоит в том, чтобы расследовать подобные события, отметил глава BND.

Германия уже не в первый раз выражает опасения по поводу влияния России на ход выборов в бундестаг в 2017 году. Подобные заявления делаются с прошлого года. Например, в декабре 2016 года газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источники писала, что «нет сомнений в том, что Россия будет массированно пытаться оказать влияние на предвыборную кампанию».

В целом западные стране неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы. Однако при этом никаких доказательств предоставлено так и не было. В связи с чем российская сторона оценивает подобные высказывания как голословные и опровергает их.