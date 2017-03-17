Дортмунд, Германия, 18 марта, 2017, 00:22 — ИА Регнум. 17 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 25-го тура между командами «Боруссия» (Дортмунд) и «Ингольштадт». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «шмелей».

Bvb.de «Боруссия» (Дортмунд) vs «Ингольштадт» — 1:0

На 14-й минуте матча лидер сборной Габона Пьер-Эмерик Обамянг открыл счет в матче, замкнув прострел Марселя Шмельцера с левого фланга — 1:0.

Статистика матча («Боруссия"/"Ингольштадт»)

Удары 10/14

Удары в створ 2/2

Владение 55%/45%

Фолы 12/23

На данный момент команда из Дортмунда идет на 3-м месте с 46-ю очками. «Ингольштадт» остался на предпоследней позиции с 19-ю очками.

Составы на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Сократис, Пищек, Гинтер, Шмельцер, Геррейро, Пулишич, Кагава, Кастро, Дурм, Обамянг.

«Ингольштадт»: Хансен, Брежери, Тиссеран, Матип, Маролес, Лекки, Киттель, Зуттнер, Хадергьонай, Коэн, Лескано.

Главный арбитр матча: Даниэль Зиберт.

Предупреждения: Лескано — 35, Хадергьонай — 54, Зуттнер — 81, Шмельцер — 90.

Голы: Обамеянг 14 — 1:0.