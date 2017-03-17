«Боруссия» добыла максимум очков в матче с аутсайдером
Дортмунд, Германия, 18 марта, 2017, 00:22 — ИА Регнум. 17 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 25-го тура между командами «Боруссия» (Дортмунд) и «Ингольштадт». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «шмелей».
На 14-й минуте матча лидер сборной Габона Пьер-Эмерик Обамянг открыл счет в матче, замкнув прострел Марселя Шмельцера с левого фланга — 1:0.
Статистика матча («Боруссия"/"Ингольштадт»)
Удары 10/14
Удары в створ 2/2
Владение 55%/45%
Фолы 12/23
На данный момент команда из Дортмунда идет на 3-м месте с 46-ю очками. «Ингольштадт» остался на предпоследней позиции с 19-ю очками.
Составы на матч:
«Боруссия»: Бюрки, Сократис, Пищек, Гинтер, Шмельцер, Геррейро, Пулишич, Кагава, Кастро, Дурм, Обамянг.
«Ингольштадт»: Хансен, Брежери, Тиссеран, Матип, Маролес, Лекки, Киттель, Зуттнер, Хадергьонай, Коэн, Лескано.
Главный арбитр матча: Даниэль Зиберт.
Предупреждения: Лескано — 35, Хадергьонай — 54, Зуттнер — 81, Шмельцер — 90.
Голы: Обамеянг 14 — 1:0.