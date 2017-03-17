Вашингтон, 18 марта, 2017, 00:20 — ИА Регнум. Министерство юстиции США подало апелляцию на решение суда, по которому должно быть приостановлено действие второго иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, сообщает газета The Washington Post.

Беженцы

По информации издания, соответствующие документы были направлены Министерством юстиции США в федеральный суд штата Мэриленд.

Напомним, 16 марта 2017 года в штате Гавайи федеральный судья Деррик Уотсон вынес решение о приостановке действия нового иммиграционного указа президента США Дональда Трампа. Вердикт был опубликован за несколько часов до вступления президентского указа в силу. Теперь его действие приостановлено на всей территории США.

Сам Дональд Трамп уже охарактеризовал этот случай как «беспрецедентное превышение полномочий суда».

Второй «иммиграционный» указ Трампа предусматривал временный запрет на въезд в США для граждан Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали и Ирана. В предыдущем указе в этот список были внесены и граждане Ирака.

Нынешнее выведение иракцев из-под действия указа госсекретарь США Рекс Тиллерсон объяснил тем, что сейчас Ирак является важным союзником в борьбе с террористами.