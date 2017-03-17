Москва, 18 марта, 2017, 00:20 — ИА Регнум. Министр топлива и энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что Россия никогда не будет газифицирована на 100%. Об этом Новак заявил сегодня, 17 марта, на заседании Общественного совета Минэнерго.

Gazprom.ru Строительство газопровода

«Поверьте, 100 процентов не будет никогда, потому что в отдельных регионах у нас не будет газотранспортной инфраструктуры, потому что это неэффективно просто экономически», — сказал Новак.

Он пояснил, что в некоторых регионах России вполне целесообразно использовать сжиженный природный газ или уголь.

В 2016 году уровень газификации в России составил 67,2%. Это на 1% больше, чем в 2015 году.

Напомним в апреле 2007 года Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост первого вице-премьера, заявил, что в течение ближайших десяти лет реально завершить газификацию всей России. Медведев тогда заявил, что у «Газпрома» есть все возможности реализовывать программу газификации, приняв на себя часть социальной ответственности.

Прошло 10 лет и министр Новак опроверг это заявление Медведева.