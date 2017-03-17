Нью-Йорк, США, 18 марта, 2017, 00:47 — ИА Регнум. Секретная служба США, ранее подтвердившая сообщения о краже ноутбука с секретными данными, касающимися национальной безопасности страны, просит помощи в деле поиска украденного компьютера.

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«Секретная служба просит всех обладающих информацией о данном преступлении, связаться с полицией Нью-Йорка или с главным управлением Секретной службы США», — сказано в заявлении ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нью-Йорке у одного из сотрудников секретной службы США из салона автомобиля украли ноутбук с секретными данными.

Файлы украденного ноутбука содержат чертежи Trump Tower, материалы расследования о применении Хиллари Клинтон личного сервера для передачи служебной информации, а также другие данные, имеющие прямое отношение к национальной безопасности США.