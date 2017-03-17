Вашингтон, 18 марта, 2017, 00:48 — ИА Регнум. Министерство обороны США отрицает факт авиаудара по мечети в сирийском населенном пункте аль-Джина. Об этом сегодня, 17 марта, заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

PACAF ВВС США

Он заявил, что американские ВВС не наносили никаких авиаударов по мечети в аль-Джине. «Мы этого не делали и никогда не сделали бы. Здание, подвергшееся бомбардировке, находилось рядом с мечетью», — пояснил Дэвис.

В ходе брифинга представитель Пентагона продемонстрировал фотосъемку операции, указав, куда наносились удары. По словам Дэвиса, целью ВВС было «место сбора боевиков аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что американская армия нанесла удар по мечети поселения аль-Джина, расположенного у города Эль-Атариб в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщили структуры, подконтрольные вооруженной сирийской оппозиции.

По сообщениям этих структур, в результате авиаудара ВВС США погибли 42 человека.