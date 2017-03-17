Париж, 17 марта, 2017, 23:07 — ИА Регнум. Брексит не повлияет на дружеские отношения между Великобританией и Францией, заявил британский принц Уильям, 17 марта сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марин Ле Пен тоже против

«Наше партнерство будет продолжаться, несмотря на недавнее решение Великобритании покинуть Европейский союз», — заявил Уильям.

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«Глубина нашей дружбы и широта нашего сотрудничества не изменятся», — добавил принц.

Напомним, принц Уильям впервые совершил официальный визит в Париж после гибели принцессы Дианы, его матери, в августе 1997 года.

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23 июня 2016 года Великобритания проголосовала за выход страны из Европейского союза, в настоящее время законопроект об условиях размежевания готов и подписан королевой Соединенного Королевства Елизаветой II. Процедура выхода может начаться в самое ближайшее время.