Москва, 17 марта, 2017, 23:05 — ИА Регнум. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов считает, что решение международного рейтингового агентства Standard & Poors Global Ratings (S&P) о повышении прогноза по суверенному рейтингу России со «стабильного» до «позитивного» стало высокой оценкой мер правительства РФ по снижению зависимости страны от внешних факторов. Об этом Силуанов заявил журналистам сегодня, 17 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антон Силуанов на посту

«Для принятия решения об изменении прогноза по нашему рейтингу с «негативного» на «позитивный» агентству потребовалось менее 12 месяцев. Таким образом, улучшение прогноза — это высокая оценка мер, которые предприняло правительство для снижения зависимости российской экономики от внешних факторов, её вывода опережающими темпами на траекторию устойчивого роста», — сказал министр Силуанов.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что S&P повысило прогноз по рейтингу России со «стабильного» до «позитивного».

В феврале 2017 года другое международное рейтинговое агентство Moody’s повысило свой прогноз по кредитному рейтингу Российской Федерации с «негативного» до «стабильного».

После того решения Moody’s министр Силуанов также заявил, что это несомненное свидетельство эффективности работы российского правительства.

Российские власти не раз указывали, что деятельность так называемых международных рейтинговых агентств сильно ангажирована и присваиваемые ими рейтинги, особенно в отношении России, необъективны. Тем не менее ведущие западные страны используют эти рейтинги на законодательном уровне. К примеру, если рейтинг того или иного государства находится ниже инвестиционной отметки, то ряд западных стран не может покупать долговые обязательства этого государства.