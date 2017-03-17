Вашингтон, 17 марта, 2017, 22:43 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о потребности улучшения отношений с Россией и необходимости поиска безопасных и надежных решений ситуации на Украине.

ИА REGNUM

Заявление об этом глава правительства Германии сделала в Вашингтоне в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

«Нам надо искать безопасные и надёжные варианты выхода из ситуации на Украине, а также нужно улучшать отношения с Россией», — заявила Ангела Меркель на пресс-конференции.

Ранее канцлер ФРГ и президент США отметили необходимость мирного решения конфликта на Украине.

Напомним, в Вашингтоне проходит совместная пресс-конференция Дональда Трампа и Ангелы Меркель по итогам их встречи.