Вашингтон, 17 марта, 2017, 22:32 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Западу необходимо улучшить отношения с Российской Федерацией параллельно с решением кризиса на юго-востоке Украины. Об этом Меркель заявила сегодня, 17 марта, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

ИА REGNUM Меркель

«Нам нужно искать безопасные и надёжные решения по ситуации на Украине, также нужно улучшать отношения с Россией», — сказала Меркель.

Ранее Меркель заявила о необходимости поиска мирного решения конфликта на Украине. «Я благодарна американской администрации и самому президенту за приверженность Минским соглашениям. Считаем, что решение украинского конфликта должно быть мирным», — сказала глава германского правительства.

Трамп в свою очередь также отметил необходимость поиска мирного решения украинского конфликта. Президент США заявил, что высоко ценит лидерство канцлера Меркель и президента Франции в вопросе разрешения конфликта на Украине.

Напомним, Меркель сегодня прибыла с официальным визитом в Вашингтон и провела переговоры с президентом Трампом.

Первоначально визит Меркель был запланирован на 14 марта, но из-за сильнейшего снегопада, обрушившегося на Восточное побережье США, переговоры были перенесены на 17 марта.