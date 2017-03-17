Рабат, 17 марта, 2017, 22:18 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Марокко арестовали 15 человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 17 марта сообщает Reuters.

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«Некоторые из задержанных уже приобрели необходимые знания для изготовления самодельных взрывных устройств. Они находились в процессе изготовления взрывчатки для совершения террористических атак», — говорится в заявлении МВД Марокко.

Несколько человек пытались приобрести огнестрельное оружие, чтобы совершить нападение на общественных деятелей.

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Напомним, согласно данным службы безопасности Марокко, около 2 тыс. граждан страны отправились в Сирию или Ирак, чтобы присоединиться к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Около 200 боевиков вернулись обратно в Марокко. Все они были арестованы. В большинстве случаев задержания происходили в аэропорту.