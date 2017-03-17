Нью-Йорк, США, 17 марта, 2017, 22:18 — ИА Регнум. Секретная служба США подтвердила сообщения СМИ о краже ноутбука у одного из ее сотрудников, сообщает агентство Reuters.

Pixabay.com Ноутбук

Стоит отметить, что по информации агентства, в Секретной службе США заявили о категорическом запрете для сотрудников хранить секретную информацию на ноутбуках.

Ранее СМИ сообщали, что в Нью-Йорке у одного из сотрудников секретной службы США из салона его автомобиля украли ноутбук с секретными файлами.

Уточнялось, что файлы содержат подробные чертежи Trump Tower, материалы уголовного расследования об использовании Хиллари Клинтон личного сервера для передачи служебной информации, а также другие данные, имеющие отношение к национальной безопасности США.