Санкт-Петербург, 17 марта, 2017, 21:54 — ИА Регнум. Страшной бедой обернулся пожар в квартире жилого дома в Невском районе Санкт-Петербурга. На месте возгорания были обнаружены тела троих взрослых людей и пострадавший мальчик. К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь ребенка.

Пламя

Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, трагедия разыгралась днем 17 марта на улице Тельмана.

«После пожара в квартире <…> были обнаружены тела двух женщин и мужчины, а также мальчик 2013 года рождения, который был госпитализирован в детскую больницу, где скончался спустя непродолжительное время», — уточнили в следственных органах.

По предварительным данным, люди погибли не от огня, а от отравления угарным газом. Причиной пожара, как предполагается, стало неосторожное обращение с огнем.

Органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Идет осмотр места происшествия, допросы свидетелей, назначаются необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу уточнили обстоятельства случившегося. Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом здании на улице Тельмана, дом 36, корп.5 поступило спасателям в 16:52. Уже через 9 минут на место происшествия прибыло первое пожарное подразделение.

«В трехкомнатной отдельной квартире <…> выгорела обстановка в комнате и коридоре на общей площади 21 кв. м», — отметили в ГУ МЧС. В 17:30 пожар был локализован, ликвидировано открытое горение. В 21:46 работы на месте ЧП полностью завершены. От МЧС работало 6 единиц техники и 26 человек личного состава.

Напомним, 26 января 2017 года при пожаре в двухэтажном доме по Литовской улице, рядом с которым в ангаре располагался крупнейший в Петербурге скалодром, погибли два человека. С тех пор в городе не было массовых жертв на пожарах.