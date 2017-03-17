Вашингтон, 17 марта, 2017, 21:53 — ИА Регнум. Американская компания IBM планирует нанять 2 тыс. ветеранов армии США, 17 марта сообщает Associated Press.

Patrick Лотип IBM

Читайте также: IBM потеряла контракт с Австралией из-за провала на переписи населения

IBM также расширила для ветеранов программу, предназначенную для обучения работе с программным обеспечением, которое используется в оборонной и правоохранительной сфере.

Читайте также: Глава IBM принес извинения гражданам Австралии

Напомним, в декабре прошлого года компания IBM, один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, сообщила о необходимости расширения своего кадрового состава.

В рамках плана по расширению персонала в следующие четыре года IBM наймет около 25 тыс. новых сотрудников.