Вашингтон, 17 марта, 2017, 21:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель поблагодарил ее и президента Франции Франсуа Олланда за их участие в урегулировании кризиса на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фиг вам

Дональд Трамп заявил, что высоко ценит лидерство канцлера Меркель и президента Франции в вопросе разрешения конфликта на Украине.

Кроме того, президент США отметил необходимость поиска мирного решения украинского конфликта.

В ходе пресс-конференции президент Дональд Трамп заверил канцлера Ангелу Меркель в приверженности США основным принципам НАТО.

Напомним, в Вашингтоне проходит совместная пресс-конференция Дональда Трампа и Ангелы Меркель по итогам их встречи.