Чебоксары, 17 марта, 2017, 22:43 — ИА Регнум. Кадровые вопросы стали главными на очередной сессии Госсовета Чувашии. Депутаты единогласно поддержали предложенную на пост прокурора Чувашской Республики кандидатуру Василия Пословского, который более пяти лет возглавляет прокуратуру Адыгеи, а ранее девять лет был зампрокурора Тульской области. Пословский держался уверенно, невозмутимо и даже шутил, что нечасто на публике могут себе позволить люди в погонах — депутаты это оценили. Вместе с тем, он продемонстрировал, что готов работать в Чувашии и уже знает, с чего начать. Парламентарии единодушно выступили за «свежую кровь» в правоохранительной системе, но диаметрально разделились в мнениях о ситуации в Чувашии, нагнетая то «тучи», то «жути», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Василия Пословского, который более 30 лет работает в органах прокуратуры, представлял руководитель управления Генпрокуратуры РФ в Поволжье Андрей Юмшанов, хотя ранее планировалось, что эта роль будет делегирована заместителю генерального прокурора, уроженцу Чувашии Сергею Зайцеву. «Он заболел. Можно сказать, не уберегли мы его», — пояснил Юмшанов, принеся от его имени извинения перед депутатами.

Говоря о кандидате на пост чувашского прокурора, он оценил его «как квалифицированный, требовательный, профессионально подготовленный руководитель». «Прямо скажу, что входит в когорту наиболее опытных сотрудников прокуратуры в целом в Российской Федерации. Обладает большим практическим опытом, организаторскими способностями. В работе проявляет настойчивость, принципиальность», — сказал Юмшанов, процитировав обращение генпрокурора Юрия Чайки и выразив уверенность в том, что Пословский «способен организовать деятельность прокуратуры Чувашской Республики согласно предъявляемым требованиям».

Обаянию и юмору Василия Пословского поддалась даже оппозиция. «Я благодарен некоторым звонившим туда (в Адыгею, ИА REGNUM) и уточнившим, каким я представляюсь. Рекомендации оттуда получили. По моим сведениям, ничего плохого не передалось, потому что плохого допустить в Адыгее я не старался», — подчеркнул кандидат на пост чувашского прокурора. Он также сообщил, что в случае назначения в Чувашии он в первую очередь займётся вопросами координации работы правоохранительного блока, профилактикой преступности и защитой прав граждан «во всех сферах деятельности».

Каждый из выступавших депутатов как-то особенно близко к сердцу воспринимал ту часть трудовой биографии Пословского, которая перекликалась с его собственной, — начиная от его работы учителем истории, комсомольского и партийного прошлого до работы на руководящих постах и творчества в «районке» в качестве литературного редактора. «Позанимался во всех сферах жизни, мне это сейчас помогает», — комментировал Василий Пословский.

Эстафету вопросов начал лидер фракции справороссов Игорь Моляков, поинтересовавшись, продолжит ли он заниматься литературным творчеством. «Моляков сам литератор. В его блоге в сочетании с критикой власти есть и литературные познания, поэтому искал в вас товарища», — пояснил неполитический интерес справоросса Юрий Кислов («Единая Россия»).

«Мое творчество, в том числе литературное, посвящено грамотности подготовки документов», — был лаконичен кандидат в прокуроры и поведал историю из своей прокурорской практики, когда перешёл работать из Тульской области в национальную республику: «Когда в Адыгее первый раз отправил докладную записку, то мне перезванивают и говорят, что на «вас это не похоже», «вы же документы квалифицированно подготавливали в Туле». Я ответил, что здесь есть определённая специфика, приехал работать в национальную республику. Сейчас приглашу исполнителя, и он вам на адыгейском языке расскажет — а вы напишите, и мы посмотрим, сколько вы ошибок допустите».

В продолжение темы Василий Пословский подчеркнул, что знает, «какие слова что обозначают», «стараемся писать очень чётко, ёмко». И в подтверждение этих слов провёл первый публичный ликбез: «В интернете я прочитал, что в связи с моим приездом уже попрощался с коллективом (в Адыгее, ИА REGNUM). Мне, во-первых, прощаться рано, я всегда говорю «до свидания» или «до встречи». А встречи самые разные бывают, и поводы самые разные».

Отвечая на вопрос об учительском прошлом, он заверил, что «понимал и понимаю все исторические моменты, всё историческое развитие нашей России-матушки». Его комсомольско-партийное прошлое депутаты оценили как «нормальную человеческую закалку», «мы все прошли через это».

В миролюбивое обсуждение вопроса огня добавил Моляков, взбудоражив и законодателей, и чиновников. Он просил Пославского обратить внимание на то, как «выросли чудовищно» цены за ЖКУ, на программу переселения из «аварийки», где много нарушений, и особенно на борьбу с коррупцией, которая раньше «была проблемой», а сейчас, по мнению депутата, «стала образом жизни». Ему вторил его коллега по партии Сергей Семенов, призвав прокуратуру не срастаться с властью и выразив удовлетворение тем, что «к нам приходит новая кровь».

Единороссам пришлось отбиваться. Вице-спикер Альбина Егорова призвала видеть «и хорошее, а не представлять всё только в таком грязном свете». Андрей Александров со ссылкой на оценку «подавляющего большинства населения и депутатов» подчеркнул, что Чувашия — «регион комфортного проживания». Дипломатически тактичен был Юрий Кислов, обратив внимание на то, что 19 марта Василий Пословский отметит 56-летие и заметил, что «если проголосуем, то это будет небольшим подарком, причём не вещественным, не взятка». Спикер Валерий Филимонов напомнил о регламенте, в соответствии с которым «должны выступать строго по повестке дня», а не использовать трибуну для «чисто политических интересов».

На этот выпад отреагировал и глава Чувашии Михаил Игнатьев, пояснив, что «с учётом того, что идёт интернет-трансляция, вынужден опровергнуть некоторые высказывания». По его словам, по программе переселения «мы в зеленой зоне», и «никаких угроз здесь нет». «Если кому-то кажется, что у нас много правонарушений, люди привлекаются, то это ваши проблемы, уважаемые коллеги. Но борьба с коррупцией и коррупционными проявлениями — это не одноразовая работа», — комментировал по всем пунктам «обвинения» Игнатьев, призвав «быть корректными» в высказываниях.

«С учётом того, что появляются разные непроверенные статьи, соответственно, это влияет в конечном счёте на деловой климат, инвестиционный климат Чувашской Республики. Но отдельные высказывания сегодня не делают погоду. Почему? Потому что мы имеем хороший национальный рейтинг», — заявил глава Чувашии, напомнив, что в 2015 году республика в этом рейтинге была на девятом месте, а по итогам 2016 года — на шестом.

Разбор высказываний продолжился уже голосования и последующего после ухода гостей. Моляков в ответ призвал «тоже быть аккуратными с выражениями». Ему парировал вице-спикер и главный единоросс Чувашии Николай Малов, признавшись, что ему нравится талант справоросса «в области литературы», но «нельзя так нагонять жути»: «Когда мы согласовывали представление о назначении на должность прокурора, я считаю, что его талант, который уже переходит в область фантастики, наверное, не совсем был уместен». «Надеюсь, талант пойдет на благо общего дела, а не на разрушение и нагнетание этих туч, жути», — выразил надежду Малов, призвав не только критиковать, но и предлагать решения.

Правда, затем «жути» больше нагоняли сторонники «Единой России». Олег Таланов заявил, что 18 марта «для нашего предприятия (компания «Тароупаковка», ИА REGNUM) наступает месячник траура» из-за ограничений въезда в город большегрузов и удорожания пропусков для проезда фур. Цена вопроса для предприятия равноценна стоимости новой машины. Владимир Михайлов и Олег Дельман синхронно выразили обеспокоенность планируемым «существенным повышением» транспортного налога, в том числе на водный транспорт. «Ставки налога на водный транспорт подразумевают внесение средств в дорожный фонд. Не совсем понятно, будет смеяться вся Россия», — был эмоционален депутат, высказав мнение, что «опять бежим впереди планеты всей».

Ещё один кадровый вопрос касался ЛДПР: фракция меняет свой состав. Досрочно сложила полномочия Надежда Петрова, пояснив, «это моё добровольное решение». Предположительно, это место займет депутат городского собрания Чебоксар Константин Степанов.