Нью-Йорк, США, 17 марта, 2017, 21:26 — ИА Регнум. В США из автомобиля агента секретной службы украден ноутбук с секретной информацией национального значения, сообщает ABC News.

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В Нью-Йорке неизвестные злоумышленники украли из автомобиля агента секретной службы ноутбук, содержащий информацию, касающуюся национальной безопасности страны.

По информации ABC News, агент оставил ноутбук в салоне своего автомобиля.

Сообщается, что в ноутбуке содержатся материалы расследования в отношении бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, уличенной в использовании личной электронной почты в служебных целях, что строжайше запрещено по правилам государственного департамента США.

В настоящее время ведутся поиски компьютера и злоумышленников.

Напомним, ФБР 28 октября заявил о возобновлении расследования дела об электронной переписке Хиллари Клинтон. Она, занимая пост государственного секретаря США в 2009—2013 годах, для секретной служебной переписки использовала личную электронную почту. Это категорически запрещено государственным служащим США, так как позволяет скрывать свои письма от государственных проверок.