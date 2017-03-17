Шипулин занял 3-е место в спринте на финальном этапе Кубка мира по биатлону
Осло, 17 марта, 2017, 21:20 — ИА Регнум. Российский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в спринтерской гонке на 10 км в рамках финального этапа Кубка мира. Соревнования проходили сегодня, 17 марта, в Осло-Хольменколлене (Норвегия).
Peter Porai-Koshits
Антон Шипулин
Шипулин отстрелялся чисто, но ему не хватило скорости. В итоге он занял третье место, отстав от лидера на 21,3 секунды.
Первое место досталось норвежцу-астматику Йоханнесу Бё.
Второе место занял француз-скандалист Мартен Фуркад.
В первую десятку также попал другой российский биатлонист — Евгений Гараничев. Он смог занять 8-е место.