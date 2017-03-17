Осло, 17 марта, 2017, 21:20 — ИА Регнум. Российский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в спринтерской гонке на 10 км в рамках финального этапа Кубка мира. Соревнования проходили сегодня, 17 марта, в Осло-Хольменколлене (Норвегия).

Peter Porai-Koshits Антон Шипулин

Шипулин отстрелялся чисто, но ему не хватило скорости. В итоге он занял третье место, отстав от лидера на 21,3 секунды.

Первое место досталось норвежцу-астматику Йоханнесу Бё.

Второе место занял француз-скандалист Мартен Фуркад.

В первую десятку также попал другой российский биатлонист — Евгений Гараничев. Он смог занять 8-е место.