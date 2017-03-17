В Хорватии зафиксирована вспышка птичьего гриппа H5N5
Загреб, 17 марта, 2017, 21:06 — ИА Регнум. На северо-западе Хорватии зафиксирована вспышка птичьего гриппа H5N5, согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), 17 марта сообщает Reuters.
Домашняя птица
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Доклад МЭБ был основан на данных, предоставленных министерством сельского хозяйства Хорватии.
Вирус обнаружен на птицефермах, расположенных в Крапинско-Загорском районе. Всего 65 птиц погибли от вируса или были отбракованы.
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Напомним, ранее в Хорватии обнаружили штамм вируса H5N8. Именно этот штамм был зафиксирован в большинстве стран Европейского союза начиная с 2016 года.