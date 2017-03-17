Стамбул, Турция, 17 марта, 2017, 21:03 — ИА Регнум. Молнии ударили в два авиалайнера, заходившие на посадку в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, сообщает агентство Dogan.

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Столь редкий случай произошел в условиях ливневых дождей, которые до сих пор не прекращаются в Стамбуле, небо над которым закрыто кучевыми облаками.

По информации агентства, сперва молния ударила в корпус пассажирского самолета, заходящего на посадку в таких сложных условиях.

Диспетчеры аэропорта сообщили об этом экипажу второго авиалайнера, находящегося в воздухе. Его пилоты приняли решение уйти на второй круг, но это не уберегло их самолет от такого же удара молнии.

О пострадавших людях и повреждениях самолетов пока сообщений нет. Известно, что оба авиалайнера благополучно приземлились в стамбульском аэропорту.