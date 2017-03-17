Москва, 17 марта, 2017, 20:56 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Standard & Poors Global Ratings (S&P) улучшило прогноз по суверенному рейтингу Российской Федерации со «стабильного» до «позитивного». Об этом сегодня, 17 марта, сообщается на сайте агентства.

Bigmir.net Standard & Poors Global Ratings (S&P)

S&P оставило без изменений долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BB+, в национальной валюте — BBB-. При этом прогноз по рейтингу был повышен со «стабильного» на «позитивный».

Свое решение агентство объясняет повышением прогноза реального роста ВВП России на 2017 год. S&P ожидает роста реального ВВП России в 2017 году на 1,4% и на 1,7% в 2018—2020 годах. Таким образом, среднегодовой рост российской экономики составит 1,7% вместо ожидавшихся в декабре 1,6%.

Напомним, 18 февраля другое международное рейтинговое агентство Moody’s повысило свой прогноз по кредитному рейтингу Российской Федерации с «негативного» до «стабильного».

Оба международных агентства сходятся во мнении, что российская экономика восстанавливается после двух лет рецессии.

Российские власти не раз указывали, что деятельность так называемых международных рейтинговых агентств сильно ангажирована и присваиваемые ими рейтинги, особенно в отношении России, необъективны. Тем не менее ведущие западные страны используют эти рейтинги на законодательном уровне. К примеру, если рейтинг того или иного государства находится ниже инвестиционной отметки, то ряд западных стран не может покупать долговые обязательства этого государства.