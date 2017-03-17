Оренбург, 17 марта, 2017, 20:52 — ИА Регнум. 17 марта на стадионе «Анжи-Арена» был разыгран матч 20-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Анжи» и «Оренбург». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «орлов».

Fc-anji.ru «Анжи» vs «Оренбург» — 1:0

На 79-й минуте матча российский форвард Александр Прудников открыл счет в матче ударом в дальний угол с близкого расстояния после навеса с правого фланга — 1:0.

Статистика матча («Анжи"/"Оренбург»)

Удары 9/7

Удары в створ ½

Владение 51%/49%

Фолы 16/15

На данный момент команда из Махачкалы идет на 11-й строчке с 23-м очками. «Оренбург» остался на 13-й позиции с 16-ю очками.

Составы на матч:

«Анжи»: Юрченко, Жиров, Паршивлюк, Фибел, Мусалов, Эззатоллахи, Хубулов, Кацаев, Гулиев, Асильдаров, Будковский.

«Оренбург»: Кержаков, Полуяхтов, Сиваков, Малых, Ойеволе, Воробьев, Коронов, Афонин, Георгиев, Григорьев, Дюриш.

Главный арбитр матча: Владислав Безбородов.

Предупреждения: Асильдаров — 12, Сиваков — 50, Прудников — 80.

Голы: Прудников 79 — 1:0.