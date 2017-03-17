Москва, 17 марта, 2017, 20:40 — ИА Регнум. Бывший финдиректор Нота-банка Галина Марчукова и её сестра Лариса переведены под домашний арест после дачи показаний на подозреваемого в коррупции полковника МВД Захарченко, сообщает RT.

Picserver.org Коррупция

Тверской суд 28 февраля изменил меру пресечения сестрам Марчуковым на домашний арест сроком до 2 мая.

Галина Марчукова и её сестра Лариса были арестованы летом 2016 года по обвинению в хищении финансовых средств вкладчиков Нота-банка. Сестрам Марчуковым и Ноне Михай вменяется эпизод мошенничества на 350 млн рублей в отношении ООО «Фармстер». Следствие полагает, что Захарченко предупредил сестер Марчуковых о готовящемся в финансовом учреждении обыске.

Напомним, полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Во время задержания и обыска у него было изъято 20 млн рублей наличными.

Затем в одной из квартир Захарченко при обыске было обнаружено и изъято около $120 млн и €2 млн наличными.