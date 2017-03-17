Кастри, 17 марта, 2017, 20:37 — ИА Регнум. Лауреат Нобелевской премии по литературе поэт и драматург Дерек Уолкотт ушел из жизни в возрасте 87 лет в своем доме в Сент-Люсии. Об этом сегодня, 17 марта, пишет St. Lucia Times.

Nobelprize.org Дерек Уолкотт

В последнее время у Уолкотта были серьезные проблемы со здоровьем. Поэт провел некоторое время в больнице, но потом выписался. Он скончался в своем доме в родном островном государстве Сент-Люсия.

Дебют Уолкотта состоялся, когда ему было всего 18 лет. Тогда он опубликовал свой сборник «25 поэм» (25 Poems). В 1953 году Уолкотт переехал в Тринидад и Тобаго, где работал театральным и художественным критиком.

В 1962 году он опубликовал сборник «Зеленой ночью» (In a Green Night), благодаря которому он приобрел широкую известность. Главным произведением его жизни считают поэму «Омерос», которая была издана в 1990 году. В 1992 году поэт получил Нобелевскую премию по литературе.