Великий Новгород, 17 марта, 2017, 20:26 — ИА Регнум. Новгородским общественникам — членам региональной Общественной палаты — сегодня, 17 марта, не удалось определиться со своим федеральным представителем. Как сообщает Новгородское областное телевидение, общее собрание Общественной палаты Новгородской области, на котором проходили выборы, длилось несколько часов, но даже после многочасового обсуждения кандидатур и голосования в три тура ни один из кандидатов не смог набрать необходимого количества голосов.

Opnov.ru Общественная палата Новгородской области

Лидерами голосования были председатель Общественной палаты Новгородской области Александр Мамулат и Максим Григорьев, который сейчас представляет регион в Общественной палате РФ.

Голосование перенесли на 20 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, процедура формирования нового состава Общественной палаты РФ была инициирована президентом России 21 февраля. Региональные общественные палаты должны определиться с выбором своих представителей до 21 марта.

Пресс-служба Общественной палаты РФ сегодня, 17 марта, сообщила о том, что 41 палата из 85 уже выдвинула своих представителей.