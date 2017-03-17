Казань, 17 марта, 2017, 20:27 — ИА Регнум. Полицейские Татарии установили четверых подозреваемых в разгроме ТЦ «Алтын» в Казани. Также установлен один из автомобилей, на котором скрылись нападавшие, сообщает пресс-служба регионального управления МВД со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

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В настоящее время один из подозреваемых задержан. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что раскрытие данного преступления находится на особом контроле руководства республики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, неизвестные в медицинских масках с бейсбольными битами в руках совершили погром в торговых точках первого этажа ТЦ «Алтын» в Казани 16 марта около 18:00 мск. Никто из продавцов и посетителей центра не пострадал.

После погрома налетчики скрылись на автомобилях.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.213 УК РФ («Хулиганство») и ч.2 ст.167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).