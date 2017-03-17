Абуджа, 17 марта, 2017, 20:25 — ИА Регнум. Представители нигерийских радикальных исламистов опровергли заявление властей Камеруна об освобождении 5 тыс. заложников в районе нигерийско-камерунской границы, 17 марта сообщает Reuters.

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«Поль Бийя (президент Камеруна — прим. ИА REGNUM ), вы говорите, что убили 60 наших людей и спасли 20 детей, освободили 5 тыс. своих сограждан», — заявил представитель исламистской группировки Нигерии.

Представитель нигерийских боевиков также заявил об ответственности радикальной группировки за теракты в городах Майдугури и Магумери, произошедшие в начале текущей недели.

Напомним, 15 марта официальные представители Камеруна сообщили об уничтожении убежища радикальных исламистов вблизи нигерийско-камерунской границы и освобождении 5 тыс. заложников. Нигерийская исламистская группировка осуществляет атаки против правительственных сил Нигерии начиная с 2009 года. Для борьбы с группировкой в 2016 году было сформировано совместное военное подразделение Нигерии, Нигера, Чада и Камеруна