Нижний Новгород, 17 марта, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Прокуратура Нижнего Новгорода внесла очередное представление главе городской администрации Сергею Белову. На этот раз поводом для внесения представления стало отвратительное состояние городской дорожной сети, передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Репин ИА REGNUM В этих ямах дорог нет

По данным городской прокуратуры, с наступлением весны на дорогах Нижнего Новгорода появились многочисленные значительные ямы, выбоины и просадки. Зачастую они имеют превышающие разрешенные законодательством размеры.

В прокуратуре отмечают, что наличие таких ям снижает степень безопасности дорожного движения и создает угрозу жизни и здоровью граждан, а также их имуществу.

Кроме того, по данным прокуратуры, в Нижнем Новгороде подрядные организации не принимают необходимых мер по устранению ям и выбоин. В ряде случаев подрядчик просто засыпает ямы вторсырьем, к примеру — асфальтовой крошкой.

Проходящий транспорт выбивает крошку, и ямы появляются вновь.

Андрей Репин ИА REGNUM Горы снега постепенно превращаются в кучи грязи

Также у прокуратуры есть нарекания по поводу того, как в городе организовано рыхление снега, откачка талых вод и уборка мусора.

Прокуратура требует от нижегородского сити-менеджера принять все необходимые меры по устранению выявленных нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, «коллекция» взысканий от прокуратуры, выписанных на имя главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова, пополняется регулярно.

Так, в ноябре 2016 года органы прокуратуры были вынуждены вмешиваться в ситуацию с уборкой городских дорог, дворов и тротуаров.

Многочисленные нарушения в содержании улично-дорожной сети вынудили ведомство направить представление в адрес Белова.

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Андрей Репин ИА REGNUM Типичный нижегородский тротуар в самом центре города

Нарушения были зафиксированы во всех районах города — многие улицы не очищены от наледи и не обработаны противогололедными материалами. Ситуация привела к тому, что за две недели в медучреждения с травмами различной степени тяжести, полученными на покрытых льдом тротуарах, обратилось более 150 человек. На дорогах из-за гололеда произошло около 100 ДТП.

В январе 2016 года в Нижнем Новгороде органами прокуратуры было возбуждено сразу несколько административных дел по итогам проверок качества уборки улиц от снега. До этого прокуратурой Нижегородской области было установлено, что принимаемые подрядными организациями и органами местного самоуправления меры по уборке снега в Нижнем Новгороде явно недостаточны.

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Андрей Репин ИА REGNUM Всю зиму копили, теперь ждут, когда само растает

Руководителям подрядных организаций, управляющих многоквартирными домами организаций, главам администраций районов, главе администрации Нижнего Новгорода внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства.