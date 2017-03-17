Казань, 17 марта, 2017, 20:13 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Татарии поступили иски с требованием признать банкротами «Татфондбанк» и «ИнтехБанк». Об этом сообщает «БизнесOnline» со ссылкой на пресс-секретаря судебного органа Эльвиру Исмагилову.

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В настоящее время суд еще не принял исковые заявления к производству. По закону, это может произойти в срок до 25 марта 2017 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, банковскую систему Татарии лихорадит с декабря 2016 года.

С 12 декабря из-за проблем с ликвидностью «Татфондбанк» поэтапно ввел лимиты на снятие наличных, перешел на сокращенный режим работы, приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 15 декабря 2016 года Банк России объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца, в банке ввели временную администрацию от Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

19 декабря «ИнтехБанк» сообщил, что приостанавливает работу офисов «по техническим причинам» и перестает обслуживать клиентов. 23 декабря Банк России возложил на АСВ функции временной администрации по управлению кредитной организацией. «Решение принято в связи с неустойчивым финансовым положением публичного акционерного общества «ИнтехБанк» и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков», — отмечал регулятор.

3 марта ЦБ отозвал лицензии «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» на осуществление банковской деятельности. В этот же день была отозвана лицензия еще одного банка Татарии — «Анкор Банка». Иск о признании банка банкротом зарегистрирован 10 марта 2017 года. Истцами являются Центробанк России и Национальный банк Татарии.

По оценкам Банка России, «дыра» в капитале «Татфондбанка» составила 96,7 млрд рублей, «ИнтехБанка» — 14 млрд рублей.

В банковской системе РФ «Татфондбанк» занимал 42-е место по размеру активов, «ИнтехБанк» — 129-е место и «Анкор Банк» — 231-е место.

Филиалы кредитных организаций располагались в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.