Троицк, Челябинская область, 17 марта, 2017, 20:11 — ИА Регнум. Подтвердились факты избиения работников скорой помощи в городе Троицке Челябинской области. Городская прокуратура признала обоснованным возбуждение уголовных дел в отношении местного жителя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Инцидент произошел в марте в подъезде одного из домов, расположенных по улице Энергетиков города Троицка. Мужчина избил работников бригады скорой медицинской помощи, телесные повреждения получил фельдшер и санитар бригады.

Информация о произошедшем получила широкую огласку и вызвала широкий общественный резонанс. За дело взялись следователи. Доследственная проверка подтвердила факты. Выяснилось, что помимо нанесения побоев мужчина также угрожал медработникам убийством.

Теперь следственные органы возбудили два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренных статьей 116 УК РФ (побои) и статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Оба они объединены в одно производство.

Городская прокуратура Троицка передала дело для предварительного расследования в следственный отдел Следственного управления СКР по Челябинской области.

Отметим, нападения на работников скорой помощи происходят по всей стране. На медработников нападают с кулаками пьяные пациенты, препятствуют оказывать медпомощь детям возбужденные родители, кидаются с ножом неадекватные соседи. Минздрав РФ в рамках борьбы с нападениями на медработников, предложил резко ужесточить наказания в рамках Уголовного кодекса. За нападения на работников скорой помощи, находящихся при исполнении своих профессиональных обязанностей, предлагалось наказывать от 12 лет до пожизненного срока заключения.

Также раздаются призывы обеспечить сопровождение работников скорой помощи сотрудниками охранных агентств, либо выдать табельное оружие, чтобы имелась возможность защитить свои жизнь и здоровье. В Свердловской области депутаты регионального Законодательного собрания предлагают обеспечить машины скорой помощи и самих медиков тревожными кнопками, а на вызовы по ним привлекать Росгвардию.

В настоящее время в Госдуме РФ находится законопроект о штрафах за нападения на сотрудников медицинских учреждений. Его внес депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Предлагается дополнить статью 20.1 (Мелкое хулиганство) Кодекса РФ об административных правонарушениях нововведениями, по которым угроза насилия медработникам без причинения вреда здоровью и жизни будет наказываться административным арестом. Одновременно штраф может составлять до 2,5 тыс. рублей.

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При этом законопроект не касается водителей машин скорой помощи. Между тем они также нередко оказываются объектами преступных посягательств. В Свердловской области депутаты предлагают обеспечить безопасность и водителей.