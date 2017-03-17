Москва, 17 марта, 2017, 20:04 — ИА Регнум. Минобрнауки предлагает переводить с платного обучения в вузах на бюджетные места родивших во время обучения студенток. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, соответствующий проект приказа опубликован на портале правовой информации.

Новорожденный

«Проектом приказа предлагается дополнить перечень категорий граждан, имеющих право на переход с платного обучения на бесплатное, новой категорией: женщины, родившие ребенка в период обучения», — говорится в опубликованном документе.

При этом перевестись на бюджетные места смогут только студентки, сдавшие все экзамены и вовремя платившие за обучение.

В Госдуме инициативу Минобрнауки поддержали. «Отличное предложение Минобрнауки — переводить родивших во время обучения студенток колледжей и вузов на бюджет», — отметила депутат Госдумы Алена Аршинова («Единая Россия»).

Она обратила внимание на то, что проект приказа будет обсуждаться до 1 апреля.