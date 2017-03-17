Вашингтон, 17 марта, 2017, 20:03 — ИА Регнум. В Вашингтоне начались переговоры президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает Associated Press.

World Economic Forum Ангела Меркель

Трамп и Меркель намерены обсудить совместную борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), украинский конфликт, а также общие вопросы американо-германского сотрудничества.

Напомним, первоначально встреча Трампа с Меркель была запланирована на 14 марта. Однако Белый дом перенёс встречу на 17 марта из-за сильнейших снегопадов, обрушившихся на Восточное побережье США.

Германские СМИ уточняют, что в ходе переговоров Трамп намерен обсудить опыт общения Меркель с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Известно, что после визита в Вашингтон Меркель совершит поездку в Москву, где встретится с Путиным.

С момента вступления Трампа в должность президента США состоялся только один его телефонный разговор с Владимиром Путиным. Когда произойдет личная встреча лидеров двух ядерных сверхдержав, до сих пор неизвестно.