Луанда, 17 марта, 2017, 20:01 — ИА Регнум. На следующей неделе в парламенте Анголы состоится голосование по законопроекту, предусматривающему до 10 лет лишения свободы за проведение аборта, 17 марта сообщает Associated Press.

David Stanley Ангола

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Согласно новому законопроекту, к одинаковой уголовной ответственности будут привлекаться как женщины, совершившие аборт, так и медицинский персонал, проводивший операцию.

Правительство Анголы предложило включить в законопроект ряд исключений, избавляющих от уголовной ответственности в случае, если женщина была изнасилована или если беременность представляет опасность для здоровья матери. Парламент отклонил данное предложение.

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Напомним, голосование в парламенте о внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Ангола состоится 23 марта.