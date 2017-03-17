Киев, 17 марта, 2017, 20:00 — ИА Регнум. Вчера, 16 марта, на Донетчине и Луганщине не стихали спорадические перестрелки с применением тяжелой артиллерии калибра 122 и 152 мм, минометов, бронетехники и стрелкового вооружения. Об этом 17 марта заявляют: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

СВ ДНР Бойцы ВС ДНР

Так, замначальника управления НМ ДНР Басурин заявил, что за прошедшие сутки ВСУ 61 раз нарушили режим прекращения огня. «Всего за прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня 529 раз и применил по территории республики из запрещенных Минскими договоренностями вооружений 5842 снаряда и мины. Со стороны ВСУ огневому воздействию были подвергнуты 22 населенных пункта республики. Больше всего из них пострадали: Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Коминтерново, Докучаевск, Ясное, Октябрь, Оленовка, Луганское, Донецк (районы Вольво-центра, аэропорта, Петровский, Кировский и Киевский районы). Разрушены 49 домов, погиб один мирный житель, и девять получили ранения различной степени тяжести», — рассказал Басурин.

По его словам, потери ВС ДНР за прошедшую неделю составили четверо погибших и двое раненых. «За неделю потери среди военнослужащих НМ ДНР составили четверо погибших и двое раненых. Также в течение всей недели противник предпринимал неоднократные попытки вывода из строя и недопущения ремонта объектов жизнеобеспечения, в частности Донецкой фильтровальной станции, в результате которых населенный пункт Авдеевка и предприятие «Авдеевский коксохим» оставались без электроснабжения. Корректировка огня ВСУ по объектам жизнеобеспечения по-прежнему осуществлялась с применением беспилотных летательных аппаратов. Все эти факты доказывают преступные действия украинского командования по отношению к мирному населению Донбасса, которые происходят с одобрения военно-политического руководства Украины», — сказал Басурин.

Он сообщил, что командование ВСУ продолжает наращивание тяжелого вооружения у линии боевого соприкосновения. «Всего за прошедшую неделю наша разведка выявила: на Горловском направлении — до танковой роты, батарею 152-мм САУ «Акация» и батарею 120-мм минометов; на Донецком направлении — две батареи 122-мм САУ «Гвоздика» и батарею 120-мм минометов; на Мариупольском направлении — две единицы РСЗО БМ-21 «Град», две батареи 122-мм САУ «Гвоздика», батарею 152-мм САУ «Акация» и батарею 120-мм минометов», — добавил Басурин.

Представитель НМ ДНР обвинил украинские войска в провокационных обстрелах Авдеевки и ДФС. «Нередки случаи, когда официальные представители украинских органов власти заявляли о якобы имевших место нарушениях режима прекращения огня со стороны ВС ДНР, в результате которых страдала жизненно важная инфраструктура. В частности, на этой неделе глава военно-гражданской администрации Донецкой области Жебривский сделал заявление по факту обесточивания ДФС на один час раньше, чем это на самом деле произошло, что доказывает непосредственную причастность ВСУ и украинской власти к данной провокации, направленной исключительно против собственного населения. Вопиющий по своему цинизму факт преступления украинских силовиков отмечен в населенном пункте Авдеевка, где ВСУ произвели обстрел из танка девятиэтажного дома. При этом одним из ведущих украинских телеканалов проводилась видеосъемка обстрела, чтобы впоследствии обвинить НМ ДНР в данном нарушении. Примитивность провокации была настолько очевидна, что местные жители едва не устроили самосуд над украинскими журналистами, которые решили уточнить мнение жителей по факту произошедшего обстрела и навязать им выгодную преступной власти Украины точку зрения на происходящее», — отметил Басурин.

Он добавил, что на этой неделе украинская сторона устраивала провокации не только на суше, но и на море. Так, 11 марта по приказу командира 73-го морского Центра специальных операций ВМС Украины капитана 1-го ранга Эдуарда Шевченко в территориальные воды ДНР в районе населенного пункта Безыменное зашли два боевых катера для осуществления обстрела позиций ВС ДНР. После их обнаружения и фиксации огня по позициям ВС ДНР мы были вынуждены открыть ответный огонь из стрелкового оружия и ПТУР, в результате которого один из катеров получил серьезные повреждения и впоследствии был отбуксирован.

«Необдуманные действия командования ВСУ вновь привели к бессмысленным жертвам среди украинских военнослужащих и нанесению серьезных повреждений дорогостоящему оборудованию боевого судна», — считает Басурин.

Он также проинформировал, что в Донбассе продолжается конфронтация между солдатами ВСУ и активистами блокады ДНР. «За истекший период отмечается усиление конфронтации между ВСУ и радикальными националистами из числа блокадников. Данная конфронтация уже перешла в открытые боевые столкновения, в результате которых есть потери с обеих сторон. Организаторы блокады стали активно применять тактику минирования подъездов к блокпостам, в результате чего были подорваны несколько военных грузовых автомобилей, перевозивших личный состав ВСУ. Последний случай произошел 12 марта на Мариупольском направлении, где по вине радикалов был подорван на мине рядом с блокпостом автомобиль «Урал». В результате чего двое военнослужащих погибли, девять получили ранения. В связи с ростом числа пострадавших от таких разборок и переполненности медицинских учреждений в прифронтовой зоне раненых военнослужащих начали отправлять в госпитали областных городов, в том числе для того, чтобы скрыть факты последствий столкновений между сторонниками и противниками блокады. Все эти случаи и потери в целом по-прежнему скрываются военным руководством Украины от общественности. По информации из МО Украины, в период с 11 по 17 марта потери ВСУ составили пять человек убитыми и 42 ранеными. По нашим данным, реальная цифра потерь составляет 24 убитых военнослужащих и 79 раненых, что подтверждается информацией из социальных сетей, в частности со страниц сослуживцев погибших и раненых», — подытожил Басурин.

Кроме того, спикер НМ ЛНР Марочко заявил, что за минувшую неделю киевские силовики 121 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по позициям ЛНР 2600 снарядов и мин. Под огонь попали позиции армии ЛНР в населенных пунктах: Калиновка, Логвиново, Лозовое, Нижнее Лозовое, Веселогоровка. Калиново, Алмазное, Первомайск, Стаханов, Николаевка, Новоалександровка, Калиново-Борщеватое, Сокольники, Фрунзе, Желобок, Крутая Гора, Желтое, Красный Лиман.

«За минувшую неделю украинские силовики 121 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из всех видов вооружения, в том числе применялась запрещенная Минскими договоренностями 122-мм артиллерия, 120-мм и 82-мм минометы. Всего по территории республики было выпущено 2600 снарядов и мин», — сообщил Марочко.

По его словам, в результате огня украинской артиллерии получил ранение один боец Народной милиции, который в настоящее время госпитализирован. При этом Марочко считает, что командование ВСУ скрывает истинные масштабы потерь среди военнослужащих в зоне АТО. «По данным Министерства обороны Украины, потери ВСУ в зоне АТО за неделю составили двое погибших и 26 раненых. Однако нам достоверно известно о десяти погибших и более 30 раненых в ходе проведения неудачных провокаций на линии соприкосновения. В том числе — при апробации в боевых условиях «сверхтехнологичного» украинского миномета «Молот», в стволе которого разорвалась мина и унесла жизни двоих и ранила одного военнослужащего первого батальона 24-й бригады ВСУ. Кроме того, в 24-й бригаде ВСУ имеются и небоевые потери, которые составили четверо погибших военнослужащих и восемь раненых. Все это говорит о бездействии и халатности командиров ВСУ, в результате которых гибнут солдаты и младшие офицеры», — рассказал Марочко.

Он сообщил, что за минувшую неделю более 30 военнослужащих ВСУ самовольно покинули места несения службы. «В связи с катастрофически низкой укомплектованностью подразделений ВСУ личным составом украинское командование продолжает прибегать к помощи националистических бандформирований и прилагает все усилия для препятствия увольнению военнослужащих, проходящих службу в зоне так называемой АТО… Рядовой и офицерский состав ВСУ не изъявляет желания продлевать контракты на военную службу. В этой связи в подразделениях ВСУ отмечается падение уровня воинской дисциплины, исполнительности и увеличение количества случаев дезертирства украинских военнослужащих. Так, на прошедшей неделе в зоне АТО самовольно покинули места несения службы более 30 военнослужащих из 14-й и 24-й бригад ВСУ», — добавил Марочко.

При этом «украинское правительство утвердило набор на воинскую службу граждан 2000 года рождения, которым едва ли исполнилось 17 лет».

Марочко также проинформировал, что украинские войска активизировали воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для выявления брешей в обороне ЛНР. «Украинские войска активизировали воздушную разведку на участке местности в районе населенных пунктов Дебальцево, Первомайск, Молодежный и Калиново. Не исключено, что противник тем самым пытается нащупать бреши в нашей обороне с целью продолжения провокационных действий против территориальной целостности нашей республики… Корректировка огня осуществляется с применением беспилотных летательных аппаратов», — подытожил Марочко.

В то же время представитель МВД ЛНР майор полиции Алексей Селиванов рассказал, что сотрудники МВД ЛНР предотвратили попытку теракта в отношении военного комиссара Народной милиции ЛНР Игоря Маршубы, в дом которого диверсанты заложили взрывное устройство.

«Утром 16 марта оперативно-следственная группа МВД ЛНР выехала по месту проживания Маршубы и обнаружила самодельное взрывное устройство. Сейчас происходят оперативно-следственные мероприятия. По предварительным оценкам, теракт пытались совершить представители спецслужб Украины, что в очередной раз показывает современную постмайданную Украину как террористическое государство, которое не брезгует никакими методами в достижении своих преступных целей», — рассказал Селиванов.

В свою очередь 17 марта спикер пресс-центра штаба АТО Лысенко заявил, что вчера в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, восемь — получили ранения. «Наибольшие потери украинские войска понесли во время мощного минометного обстрела со стороны противника в Лобачевом — два погибших и шесть раненых воинов. Еще два военнослужащих ранены в Авдеевке, одна из них — женщина», — уточнил Лысенко.

По его словам, на Донецком направлении боевые действия активизировались по всему фронту. При этом ВС ДНР круглосуточно применяют танки, пушки, минометы и снайперов. Самой сложной ситуация остается в районе Авдеевки и на соседних позициях. «Одну из площадок для ведения артиллерийского огня «боевики» обустроили в школе села Спартак. Противник не жалеет боеприпасов: только под Авдеевкой, Каменкой и на позиции «Шахта Бутовка» выпустили более 150», — рассказал Лысенко.

Он сообщил, что вчера вечером снаряды ДНР разрывались в старой части Авдеевки. Один из них попал в жилой частный дом. Электро‑ и теплоснабжение в городе восстановлено. «Также продолжаются боевые действия на других рубежах — на Светлодарской дуге, под Горловкой и в донецком аэропорту», — добавил Лысенко.

Полковник отметил, что на Луганском направлении войска ЛНР отдавали предпочтение коротким, но очень интенсивным обстрелам из тяжелого вооружения позиций ВСУ в Новоайдарском и Попаснянском районах. Под прицелом пушек и минометов ЛНР оказались Лобачево, Крымское, Новоалександровка, Новозвановка и Троицкое. При этом противник выпустил 20 артиллерийских снарядов и около 50 мин. «В результате вражеского обстрела в селе Валуйское Станично-Луганского района вчера был ранен подросток», — подчеркнул Лысенко.

Он также проинформировал, что на Мариупольском направлении утром резко обострилась ситуация в Новотроицком. Там произошла интенсивная перестрелка продолжительностью 2,5 часа. «При этом противник задействовал артиллерию, минометы, бронетехнику и снайперов. В течение этого времени по нашим позициям было выпущено около 70 мин и снарядов. Также минометные обстрелы со стороны противника произошли в Старогнатовке, Гнутовом, Водяном», — рассказал Лысенко.

При этом спикер Министерства обороны Украины, полковник ВСУ Дмитрий Гуцуляк заявил, что украинский парламент принял решение о создании Единого государственного реестра военнообязанных. «Единый государственный реестр военнообязанных призван помочь органам государственной власти в ведении воинского учета, планировании и выполнении мероприятий мобилизации, во время призыва граждан на срочную военную службу и принятие на военную службу по контракту», — рассказал Гуцуляк.

В реестре необходимую информацию найдут уволенные с военной службы, имеющие право на пенсию, и члены семей погибших военнослужащих. «Реестр будет содержать персональные и служебные данные военнообязанных граждан Украины в возрасте от 17 до 60 лет, в частности, сведения о дате их выезда за пределы Украины и дату возвращения. Владельцем информации будет Министерство обороны Украины, а распорядителем — Генеральный штаб ВСУ», — добавил Гуцуляк.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление в Донбассе с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня» (девятый по счету режим прекращения огня с 2014 года). 21 сентября в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Разведение сил произошло только в Золотом (1 октября) и Петровском (7 октября). В марте 2017 года разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в очередной раз сорвалось. Позже, 15 февраля в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. В ходе переговоров стороны договорились об отводе тяжелого вооружения от линии фронта к 20 февраля.