Москва, 17 марта, 2017, 19:54 — ИА Регнум.



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«Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) 3:0 (25:13 25:12 25:15)

Похоже, что своего «потолка» на текущий момент «Енисей» достиг в ¼ финала, где красноярские волейболистки победили краснодарское «Динамо».

Ответный матч московское «Динамо» сыграет в Красноярске 26 марта, а послезавтра, 19 марта, начнут борьбу в полуфинале «Динамо-Казань» и екатеринбургская «Уралочка».

Положение команд в плей-офф женской волейбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.