Манила, 17 марта, 2017, 19:45 — ИА Регнум. Филиппины планируют укрепить свои военные объекты на островах в Южно-Китайском море, 17 марта сообщает Reuters. Запланировано строительство взлетно-посадочной полосы и порта на острове Титу, заявил министр обороны Филиппин Делфин Лоренсана.

U.S. Army Филиппинские военные

Лоренсана должен был осмотреть форпост на острове Титу, одном из спорных островов Спратли, но его поездка была отменена из-за «проблем обеспечения безопасности».

Представитель министерства обороны Филиппин Арсенио Андолонг заявил, что посадка на пористую поверхность взлетно-посадочной полосы на Титу после сильных дождей была бы опасна.

Помимо острова Титу президент Филиппин Родриго Дутерте одобрил модернизацию военных объектов еще в восьми районах.

Напомним, остров Титу находится недалеко от рифа Суби, где расположен один из семи китайских искусственных островов Спратли.

Острова Спратли в Южно-Китайском море являются спорной территорией на которую претендует сразу шесть государств: Вьетнам, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.