Филиппины планируют укрепить военные объекты в Южно-Китайском море
Манила, 17 марта, 2017, 19:45 — ИА Регнум. Филиппины планируют укрепить свои военные объекты на островах в Южно-Китайском море, 17 марта сообщает Reuters. Запланировано строительство взлетно-посадочной полосы и порта на острове Титу, заявил министр обороны Филиппин Делфин Лоренсана.
Лоренсана должен был осмотреть форпост на острове Титу, одном из спорных островов Спратли, но его поездка была отменена из-за «проблем обеспечения безопасности».
Представитель министерства обороны Филиппин Арсенио Андолонг заявил, что посадка на пористую поверхность взлетно-посадочной полосы на Титу после сильных дождей была бы опасна.
Помимо острова Титу президент Филиппин Родриго Дутерте одобрил модернизацию военных объектов еще в восьми районах.
Напомним, остров Титу находится недалеко от рифа Суби, где расположен один из семи китайских искусственных островов Спратли.
Острова Спратли в Южно-Китайском море являются спорной территорией на которую претендует сразу шесть государств: Вьетнам, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.