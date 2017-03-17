Нижний Новгород, 17 марта, 2017, 19:44 — ИА Регнум. Прокуратура Нижегородской области распространила заявление, в котором предупреждает жителей региона об опасности стать жертвами мошенников, действующих от имени правоохранительных органов.

Иероним Босх. Фокусник (фрагмент). 1475 — 1502

По данным прокуратуры, на телефон председателя одного из нижегородских ТСЖ города поступил звонок. Звонивший представился прокурором и вызвал начальника ТСЖ в прокуратуру для оформления документов. Чуть позже он перезвонил, попросил председателя купить две бутылки дорогостоящего коньяка и перевести деньги на номер оператора сотовой связи. Этот случай оказался не единичным.

Ранее еще одному нижегородцу звонивший, представившись работником прокуратуры, сообщил, что ему положена компенсация. Но чтобы получить ее, необходимо перевести определенную сумму денег.

Прокуратура предупреждает граждан, что таким образом действуют мошенники. О каждом таком факте необходимо сообщать в органы прокуратуры либо в дежурную часть отдела полиции для проведения проверки и принятия соответствующих мер реагирования.